Haberler Yaşam Haberleri İstanbul genelinde denetim: Çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 28.12.2023 02:22

İstanbul genelinde denetim: Çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde, ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Beyoğlu'nda ara sokaklarda yapılan denetimde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

DHA
İstanbul genelinde denetim: Çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ekipleri ve il Göç İdaresi ekipleri, il genelinde ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik denetim yaptı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında saat 19.00'da başlayan denetimde, şüpheli görülen kişiler durdurularak mobil denetim aracında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Yapılan denetimlerde aranması olanlar ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Karabat'ın 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırtması büyük tepki çekmişti: HSK'dan o hakime soruşturma!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İran ve Rusya'dan dolar hamlesi! Artık ticarette ulusal para kullanılacak
‘Kahrolsun PKK’ sloganları atan vatandaşlara 'şerefsizler' demişti! Vatandaşlar adliyeye akın etti: Fatih Altaylı'ya suç duyurusu
CHP’nin ortağı DEM Parti’den küstah çıkış! Operasyonlar nedeniyle paniğe kapıldılar: Derhal durdurun!
SON DAKİKA | Yerel mahkemeden Can Atalay kararı: Dosya Yargıtay'a gönderildi
İsrailli Yahudi yerleşimciler iyice kudurdu: Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktüler
Yaprak dökümü sürüyor! Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Şehit babasına hakaret etmişti: Can Ataklı'dan savcılık ifadesinde geri vites!
İstanbul Emniyeti’nde “Ara” atama! 5 ilçenin emniyet müdürleri değişti
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul genelinde denetim: Çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA