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Giriş Tarihi: 7.3.2022 11:32

İstanbul güne yağmur ve trafikle uyandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul güne yağmur ve trafikle uyandı

İstanbul’da soğuk ve yağmurlu hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren yağmurla birlikte soğuk hava da etkisini hissettirdi. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Yağmur, sabahın ilk saatlerinde de trafik yoğunluğunun oluşmasına sebebiyet verdi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışın hafta ortasından itibaren kar şeklinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçülürken soğuk havada vatandaşları olumsuz etkiledi. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı kaydedildi.

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İstanbul güne yağmur ve trafikle uyandı
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