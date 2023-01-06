Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Havaalanını süsleyen ‘Coğrafi İşaretli Kastamonu Mermeri’ tanıtıldı
Giriş Tarihi: 6.1.2023 17:41 Son Güncelleme: 6.1.2023 17:42

İstanbul Havaalanını süsleyen ‘Coğrafi İşaretli Kastamonu Mermeri’ tanıtıldı

Avrupa’nın en büyük havaalanı olan yeni İstanbul Havaalanı başta olmak üzere yurt dışında Türk iş insanlarının yaptığı otellerin lobilerinde ve lüks konutlarda kullanılan Kastamonu Maroon Marinace mermeri, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi. Mermerin Coğrafi İşaret almasının tanıtımı sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen program ile yapıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
İstanbul Havaalanını süsleyen ‘Coğrafi İşaretli Kastamonu Mermeri’ tanıtıldı

Tanıtım toplantısına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op.Dr. R. Galip Vidinlioğlu, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.Kastamonu Valisi Avni Çakır, maroon marinace mermeri ile birlikte Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının 31'e yükseldiğini söyledi.

HEDEF 40 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Amaçlarının Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısını 35'e çıkarmak olduğunu ifade eden Vali Avni Çakır: "İnşallah ve hedefimize de hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Şu anda incelmesi süren ürünlerimiz de tamamlandıktan sonra bu sayıyı önce 35'e daha sonra da 40'a çıkaracağız. İstanbul Havaalanında dahi kullanılan maroon marinace adlı ürünün dünyada bu kadar tutulduğunu ben de öğrenmiş oldum. Ürününüz güzel ve kaliteliyse pazarlamada sıkıntı olmuyor. Dünya tanıyor ama güzelliğin de tescili için de böyle bir belge gerekiyor. Bu belge Özellikle maden ve mermer konusunda Kastamonu'nun ne kadar ileri olduğunun da bir göstergesi oldu. Hep beraber değerlerimizi, kültürümüzü sahip olduğumuz mirasımızı tanıtmak, duyurmak konusunda el birliğiyle hareket edeceğiz" dedi.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: "Ürün sayımız 31 oldu. Bizim belgeli ürünlerimiz daha ziyade gastronomi ağırlıklı ürünlerdi. Bu tarz bir ürünün varlığı da Kastamonu'ya ayrı bir değer katacak. Bize düşen hem bunun tanıtımına katkı da bulunmak hem de mümkün olduğunca Kastamonu'da bu mermeri kullanıp dışarıdan gelenlere bir göz aşinalığı yaratmaya çalışmak. Hem İstanbul Havalimanı'nda kullanılmış hem de bazı yerlerde kullanılmış, inşallah şehre büyük bir katkı verecek ben inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bugüne kadar bu mermeri yeni İstanbul Havaalanı'nda, yurt dışında otel lobilerinde ve lüks konutlarda dünya pazarına sunan sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bu taşı marka yapan sektör temsilcilerimizdir. KATSO olarak elimizden geldiğince sektör temsilcilerimizin yanınızdayız. Mermerimize coğrafi işaretini aldık ama iş burada bitmiyor. 2000 yılında başlattığımız Urge programı ile yurt dışı fuarlarımızda stant açabileceğiz. Bu sayede dünya pazarına çıkacağız ve bu mermerin tanıtımını birlikte yapacağız"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Abdullah Bey kendisi çıksın
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havaalanını süsleyen ‘Coğrafi İşaretli Kastamonu Mermeri’ tanıtıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA