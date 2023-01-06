İstanbul Havaalanını süsleyen ‘Coğrafi İşaretli Kastamonu Mermeri’ tanıtıldı

Tanıtım toplantısına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op.Dr. R. Galip Vidinlioğlu, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.Kastamonu Valisi Avni Çakır, maroon marinace mermeri ile birlikte Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının 31'e yükseldiğini söyledi.

HEDEF 40 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Amaçlarının Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısını 35'e çıkarmak olduğunu ifade eden Vali Avni Çakır: "İnşallah ve hedefimize de hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Şu anda incelmesi süren ürünlerimiz de tamamlandıktan sonra bu sayıyı önce 35'e daha sonra da 40'a çıkaracağız. İstanbul Havaalanında dahi kullanılan maroon marinace adlı ürünün dünyada bu kadar tutulduğunu ben de öğrenmiş oldum. Ürününüz güzel ve kaliteliyse pazarlamada sıkıntı olmuyor. Dünya tanıyor ama güzelliğin de tescili için de böyle bir belge gerekiyor. Bu belge Özellikle maden ve mermer konusunda Kastamonu'nun ne kadar ileri olduğunun da bir göstergesi oldu. Hep beraber değerlerimizi, kültürümüzü sahip olduğumuz mirasımızı tanıtmak, duyurmak konusunda el birliğiyle hareket edeceğiz" dedi.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: "Ürün sayımız 31 oldu. Bizim belgeli ürünlerimiz daha ziyade gastronomi ağırlıklı ürünlerdi. Bu tarz bir ürünün varlığı da Kastamonu'ya ayrı bir değer katacak. Bize düşen hem bunun tanıtımına katkı da bulunmak hem de mümkün olduğunca Kastamonu'da bu mermeri kullanıp dışarıdan gelenlere bir göz aşinalığı yaratmaya çalışmak. Hem İstanbul Havalimanı'nda kullanılmış hem de bazı yerlerde kullanılmış, inşallah şehre büyük bir katkı verecek ben inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bugüne kadar bu mermeri yeni İstanbul Havaalanı'nda, yurt dışında otel lobilerinde ve lüks konutlarda dünya pazarına sunan sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bu taşı marka yapan sektör temsilcilerimizdir. KATSO olarak elimizden geldiğince sektör temsilcilerimizin yanınızdayız. Mermerimize coğrafi işaretini aldık ama iş burada bitmiyor. 2000 yılında başlattığımız Urge programı ile yurt dışı fuarlarımızda stant açabileceğiz. Bu sayede dünya pazarına çıkacağız ve bu mermerin tanıtımını birlikte yapacağız"