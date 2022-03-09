İstanbul Havalimanlarında kar alarmı: 273 uçuş iptal edildi

İstanbul Havalimanı'nda, operasyonların aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemler alındı. 10 Mart Perşembe akşamından itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeni ile İGA İstanbul Havalimanı'nda seferler yüzde 30 oranında azaltıldı.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEFERLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ederken apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıklar tamamlandı.

İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER YÜZDE 20 AZALTILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda seferler 10 Mart Perşembe günü yüzde 20, 11 Mart Cuma günü ise yüzde 30 oranında azaltıldı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde %20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde %30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir "denildi.





273 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yapacağı toplam 205 seferini, Pegasus Havayolları ise 68 seferini iptal ettiğini açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'ndan 114' u iç hat 71'i dış hat olmak üzere 185 seferin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Anadolujet'in iç hatlarda yapacağı 20 seferin iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada operasyonun durumuna göre iptal edilen sefer sayılarının atabileceği belirtilerek "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi



İGA'DAN YOLCULARA KAR UYARISI

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 10 ve 11 Mart tarihlerinde bileti olan yolcuları, kentte etkili olacak kar yağışı nedeniyle havalimanına gelmeden ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda ise "10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz" denildi.