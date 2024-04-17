İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı: Sıcaklık 30 dereceden 16 dereceye kadar düşecek

İstanbul'da yazdan kalma sıcaklık etkisini gösterirken yurdun Meteorolyoji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan değerlendirmeye göre batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi. İstanbul'da yerel ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyuruldu.

İl genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, 25-30 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI SÜRÜCÜLER OTO YIKAMACILARA KOŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara için Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan tozun yağmurla birlikte yağacağı uyarısı yapıldı. Çöl tozunun taşınması sonucu İstanbul'a gece meydana gelen yağışla adeta çamur yağdı. Sabah uyandıklarında park halindeki araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu.Araçlarını temizlettirmek isteyen sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Sağnak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.