İstanbul İl Müdürü çıkardı… Başarılı isim Kastamonu İl Emniyet Müdürü oldu

İçişleri Bakanlığı'nın "İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle son dönemlerde İranlı Suikast Timi'nin çökertilmesi başta olmak üzere peş peşe başarılı operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay, Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Vekaleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan başarılı emniyet müdürü Kadir Yırtar ise Karabük İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Uzun süredir görevini başarıyla yürüten Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü oldu.

VEKALETLER ASALETE DÖNDÜ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya İl Emniyet Müdürü olurken; Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik ise Antalya İl Emniyet Müdürü oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü, vekaleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü, vekaleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, vekaleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, vekaleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Tarıkhan Çetiner ise asaleten Sinop İl Emniyet Müdürü olarak atandı.