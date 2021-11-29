İstanbul, İzmir ve Bursa’da vapur seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi

19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İZMİR'DE SEFERLER İPTAL

İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.