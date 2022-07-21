İstanbul kavrulacak! Balkan ve Basra sıcakları Cuma günü geliyor

Meteoroloji uzmanları ise çift taraflı sıcakların Türkiye üzerinde etkilisini arttıracağını ve İstanbul'da bayıltan ve kavurucu sıcaklara dönüşeceğini belirterek, "Ülkemiz en kuvvetli sıcakları genel olarak 20 Temmuz ile 10 Ağustos arasında yaşarken bu kez aynı tarih aralığında Türkiye'nin Libya ya da Basra üzerinden sıcak hava alırdı. Basra'dan sıcak hava geldiğinde Karadeniz ve Balkanlar tepki verir ve rüzgar ile bir nebze olsun serinlerdi. Libya sıcaklarında da böyledir. Bu sefer her iki taraftan da sıcakların etkisi altına girilecek. Avrupa'yı etkileyen sıcaklar Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelecek. Aynı anda Ortadoğu'dan Basra sıcakları ülkemize akacak. Bunlar birleşeceğinden hava durgun, rüzgarsız ve aşırı sıcak olacak. Nemin ise az olması bekleniyor.Bu durum orman yangınlarını da tetikliyor. Nem ağaçları ıslak tutar ve yangınları büyük oranda önler. 18-23 Temmuz arasında hava batıda serin, mevsim normallerinin altında. Rüzgarlar kuzeyden sert. 23 Temmuz'dan itibaren gerçek anlamda yaz mevsimine giriş yapıyoruz" denildi.