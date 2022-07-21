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Giriş Tarihi: 21.7.2022 16:32

İstanbul kavrulacak! Balkan ve Basra sıcakları Cuma günü geliyor

Son yılların en serin Temmuz ayını geçiren İstanbul, Cuma gününden itibaren Çift taraflı Balkan ve Basra’nın kavurucu ve bayıltan sıcaklarıyla yüzleşecek. Hava durumu raporuna göre sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul kavrulacak! Balkan ve Basra sıcakları Cuma günü geliyor

İstanbul'da son yılların en serin yazlarından birini geçirirken sıcaklıklar artık mevsim normallerinin de üzerine çıkmaya başladı. Uzmanlar ise sıcak havalarla birlikte vatandaşlara sağlık konusunda ve orman yangınlarına karşın uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji uzmanları ise çift taraflı sıcakların Türkiye üzerinde etkilisini arttıracağını ve İstanbul'da bayıltan ve kavurucu sıcaklara dönüşeceğini belirterek, "Ülkemiz en kuvvetli sıcakları genel olarak 20 Temmuz ile 10 Ağustos arasında yaşarken bu kez aynı tarih aralığında Türkiye'nin Libya ya da Basra üzerinden sıcak hava alırdı. Basra'dan sıcak hava geldiğinde Karadeniz ve Balkanlar tepki verir ve rüzgar ile bir nebze olsun serinlerdi. Libya sıcaklarında da böyledir. Bu sefer her iki taraftan da sıcakların etkisi altına girilecek. Avrupa'yı etkileyen sıcaklar Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelecek. Aynı anda Ortadoğu'dan Basra sıcakları ülkemize akacak. Bunlar birleşeceğinden hava durgun, rüzgarsız ve aşırı sıcak olacak. Nemin ise az olması bekleniyor.Bu durum orman yangınlarını da tetikliyor. Nem ağaçları ıslak tutar ve yangınları büyük oranda önler. 18-23 Temmuz arasında hava batıda serin, mevsim normallerinin altında. Rüzgarlar kuzeyden sert. 23 Temmuz'dan itibaren gerçek anlamda yaz mevsimine giriş yapıyoruz" denildi.

İstanbul'da çift taraflı sıcakların etkisine girerken vatandaşlar saat 12.00 ile 16.00 arasında serinlemek için sıvı maddelerine akın etti. Bunaltıcı ve kavuru sıcakların etkisi istanbul'a gelmeye başladı.

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İstanbul kavrulacak! Balkan ve Basra sıcakları Cuma günü geliyor
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