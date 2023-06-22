İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı, hizmete giren millet bahçeleri ile artıyor. Bu kapsamda, megakentte bugüne kadar Baruthane, Esenler 15 Temmuz, Hoşdere, Çırpıcı, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası), Ayazma,Küçükçekmece Halkalı, Zeytinburnu, Nakkaştepe, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kayaşehir 1. Etap, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı millet bahçelerinin art arda açılışı yapıldı.Vatandaşlara şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes alma imkânı sunan bu 15 millet bahçesine ek olarak, 2 millet bahçesi daha açılışa hazırlanıyor. Ayrıca 23 millet bahçesinin yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor. AA