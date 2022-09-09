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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:44

İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan "dar alan uygulaması" ile kentin suç oranlarının artış gösterdiği noktalarla yapılan denetimlerde şu ana kadar yaklaşık 498 bin kişi kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan çok sayıda şüpheli yakalandı.

AA
İstanbul polisi dar alan uygulaması ile başarılı sonuçlar elde etti

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Beyoğlu'nda düzenlenen dar alan uygulamasını genişleterek Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli ilçelerinde de yapmaya başladı.

Söz konusu ilçelerde vatandaşlardan gelen ihbarlar ile bunların saat aralıkları ve suç potansiyelinin yüksek olarak değerlendirildiği mahallelerde bazı noktalar belirlenip ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve zaman zaman Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla ani denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarının yanı sıra yaya ve araçlarla da devriye atan ekipler, şüpheli görülen kişileri sorguladı, araçlarında detektör narkotik köpekleri eşliğinde aramalar yaptı.

Beyoğlu'nda Hacı Ahmet, İstiklal, Çukur, Bülbül, Yenişehir, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Sururi Mehmet Efendi mahallelerinde 28 Eylül 2021 - 6 Eylül 2022 arasındaki uygulamalarda 396 bin 898 kişi sorgulandı, 77 bin 158 araç denetlendi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 371 şüpheli yakalandı, 19 kilo 105 gram uyuşturucu, 2 bin 316 sentetik ecza, 314 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca ilçedeki denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen otomobil ile 13 motosiklet bulundı, 69 ruhsatsız tabanca, 18 kuru sıkı tabanca, av tüfeği ile 675 mermiye el konuldu.

BİR AYDA 101 BİN 70 KİŞİ DENETLENDİ

Beyoğlu'ndaki denetimlerin başarılı geçmesi üzerine Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli ilçelerinde de dar alan uygulamasına geçen ekipler, yaklaşık 1 ay önce Fatih'te Kumkapı ve Balat, Bağcılar'da Fatih, Şişli'de Kuştepe, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl, Başakşehir'de Şahintepe ve Güvercintepe ile Esenyurt'ta ise Balıkyolu ve Yeşilkent mahallelerinde dar alan uygulamasını başlattı.

Söz konusu 6 ilçede 10 Ağustos-6 Eylül'de yapılan denetimlerde 101 bin 70 kişi sorgulandı, 25 bin 337 araç ile 7 bin 510 motosiklet kontrol edildi.

Ekiplerin uygulaması sonucu aranması olan 58 zanlı ile İl Göç İdaresince aranan 60 düzensiz göçmen ve 134 yoklama kaçağı yakalandı.

Denetimlerde 10 kilo 214 gram uyuşturucu, 418 sentetik hap, 330 uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 çalıntı motosiklet bulundu. Uygulamada 7 ruhsatsız tabanca ve 15 mermiye de el konuldu.

Uygulamaların farklı mahallelerde devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti
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