İstanbul sahipsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mega kent İstanbul'u sahipsiz bırakmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sevdasıyla İstanbul haricinde her kentte boy gösteren İBB Başkanı İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'un toplu ulaşım sistemi alarm veriyor. İmamoğlu ve ekibinin 4 yıllık yönetiminde istanbul'un toplu taşıma sistemi adeta çöktü. Bakımsızlıktan yolda kalan, kaza yapan ya da yanan otobüsler, metrolarda çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler. Yetersiz araçlar nedeniyle saatlerce aksayan seferler, vatandaşları çileden çıkardı. İstanbullular dün sabah da Altunizade metrobüs durağında bir kriz yaşadı. Haftanın ilk gününde işe ve okula yetişmek üzere yola çıkan vatandaşlar, yetersiz araç ve geciken seferler nedeniyle mağdur oldu. Onlarca dakika metrobüs bekleyen, gelen araçlara da dolu olduğu için binemeyen vatandaşlar isyan etti. Oluşan izdihamda zaman zaman gergin anlar yaşanırken, İstanbullular İBB yönetimine tepki gösterdi. İstanbul'da bu sıkıntılar yaşanırken İBB Başkanı İmamoğlu ise seyirlik uğradığı kenti yine sahipsiz bırakarak seyahate çıktı. Gittiği her şehirde vatandaşların haline üzüldüğünü dile getiren İmamoğlu, sorunlarını çözme vaadinde bulunduğu İstanbullunun ise derdine derman olamadı.İBB yönetimi, AK Parti'nin geçtiğimiz pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı dev mitingi de sabote etmeye çalıştı. On binlerce vatandaş metrolarda gerekli hizmeti alamayınca miting alanına erişemedi. Tarihi miting sonrası da İBB'nin hizmet rezilliği devam etti. Ulaşım hizmetlerinin aksatılması nedeniyle binlerce vatandaş evlerine dönmekte güçlük çekti ve yaşanan gerilim nedeniyle "İmamoğlu istifa" sloganları yükseldi.Bu arada 14 gün izne çıkan İmamoğlu'nun başkanlık vekaletini CHP'li meclis üyesi Ülkü Sakalar'a devrettiği öğrenildi. Kurum içi gönderilen resmi belgede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "01.05.2023- 14.05.2023 tarihleri arasında 14 gün yıllık izinde olacağımdan bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi Meclis Üyesi Sayın Ülkü Sakalar tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verdi.