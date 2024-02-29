İstanbul bugüne de sis ile başladı! Vapurlar iptal edildi, görüş mesafesi düştü

İstanbul'da yoğun sis sabah saatlerinde etkili olurken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Sis birçok ilçede etkisini gösterirken, bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da havanın sisli olması nedeniyle şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle iptal edilen seferler şöyle;Eminönü-Beykoz, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer