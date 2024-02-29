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Giriş Tarihi: 29.2.2024 11:17 Son Güncelleme: 29.2.2024 11:18

İstanbul bugüne de sis ile başladı! Vapurlar iptal edildi, görüş mesafesi düştü

Havadaki ısı değişikliği nedeniyle İstanbullular her sabah sisle uyanmaya başladı. İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul bugüne de sis ile başladı! Vapurlar iptal edildi, görüş mesafesi düştü

İstanbul'da yoğun sis sabah saatlerinde etkili olurken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Sis birçok ilçede etkisini gösterirken, bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da havanın sisli olması nedeniyle şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle iptal edilen seferler şöyle;Eminönü-Beykoz, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer

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İstanbul bugüne de sis ile başladı! Vapurlar iptal edildi, görüş mesafesi düştü
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