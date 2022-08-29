İstanbul su kesintisi birçok ilçede gerçekleşecek! İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ ile su kesintisi/arıza sorgulama

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. 15 milyon nüfusa sahip İstanbul, bu sıcak yaz günlerinde serinlemek için banyoya koşuyor. Suların olmadığını fark eden vatandaşlar, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. İşte 29 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı ile İstanbul su kesintisi yaşanan mahalleler listesi
İSKİ TELEFON NUMARASI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ
Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mah 08.36'da başlayan su kesintisinin 12.00'da bitmesi bekleniyor.
Arnavutköy Yavuz Selim Mah 08.44'de başlayan su kesintisinin 11.00 gibi bitmesi bekleniyor.
Büyük Çekmece Fatih ve Atatürk Mah 08.14'de başlayan su kesintisi 18.00 gibi bitmesi bekleniyor.
Tuzla Anadolu Mah 10.42'de gitmesi beklenen suların 13.00'da gelmesi bekleniyor.