İstanbul su kesintisi birçok ilçede gerçekleşecek! İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ ile su kesintisi/arıza sorgulama

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. 15 milyon nüfusa sahip İstanbul, bu sıcak yaz günlerinde serinlemek için banyoya koşuyor. Suların olmadığını fark eden vatandaşlar, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. İşte 29 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı ile İstanbul su kesintisi yaşanan mahalleler listesi