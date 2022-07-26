İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 26 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi listesi ile sular ne zaman gelecek?

İstanbul halkı, gün içinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?" sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 26 Temmuz Salı günü yaşanacak olan su kesintisi İSKİ'nin sitesinde yayınlandı. Peki, hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte sorunun cevabı!
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sazlıbosna Mah,Çilingir Mah,Karlıbayır Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 14:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Altıntepsi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 10:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başakşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 13:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Doğalgaz Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 14:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çayırdere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerjı Kesıntısı
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 11:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşyaka Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 13:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşyaka Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 14:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]