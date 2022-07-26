İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 26 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi listesi ile sular ne zaman gelecek?

İstanbul halkı, gün içinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?" sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 26 Temmuz Salı günü yaşanacak olan su kesintisi İSKİ'nin sitesinde yayınlandı. Peki, hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte sorunun cevabı!