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Giriş Tarihi: 26.7.2022 16:13

İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 26 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi listesi ile sular ne zaman gelecek?

26 Temmuz 2022 Salı günü su kesintisi yaşanacak illerin listesi İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar bu sıcak günlerde hangi illerde kesinti olacağını merak ediyor. Bu kapsamda "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?" soruları gündemde yerini aldı. İşte 26 Temmuz su kesintisi olacak iller…

İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 26 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi listesi ile sular ne zaman gelecek?

İstanbul halkı, gün içinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?" sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 26 Temmuz Salı günü yaşanacak olan su kesintisi İSKİ'nin sitesinde yayınlandı. Peki, hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte sorunun cevabı!

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Çilingir Mah,Karlıbayır Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 26.07.2022 14:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Doğalgaz Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 14:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çayırdere Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 26.07.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 13:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 26 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi listesi ile sular ne zaman gelecek?
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