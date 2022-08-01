İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 1 Ağustos: İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama ekranı

İSKİ arıza sorgulama ile vatandaşlar İstanbul sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Özellikle bu sıcak günlerde suların gitmesi, yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi her dakika İSKİ tarafından güncelleniyor. İşte 1 Ağustos İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!
İSKİ TELEFON NUMARASI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ
Pendik Esenler Mahallesi 09.35'te giden suların 12.00'da gelmesi bekleniyor.
Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi 10.58'de giden sular 13.00'da gelmesi bekleniyor.
Silivri Çanta Sancaktepe Mahallesi 10.20'de giden suların 15.00'da gelmesi bekleniyor.
Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi 09.42'de giden suların 14.00'da gelmesi bekleniyor.