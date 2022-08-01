İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 1 Ağustos: İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama ekranı

İSKİ arıza sorgulama ile vatandaşlar İstanbul sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Özellikle bu sıcak günlerde suların gitmesi, yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi her dakika İSKİ tarafından güncelleniyor. İşte 1 Ağustos İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!