Haberler Yaşam Haberleri İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran: İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ ile su arıza sorgula
Giriş Tarihi: 22.6.2022 09:10

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran: İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ ile su arıza sorgula

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran: İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ ile su arıza sorgula

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi İSKİ arıza sorgulama ara ile bulunabiliyor. İlçe ilçe İSKi ile öğrenilebiliyor. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 22 Haziran İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi yayınlandı. İşte İstanbul’da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!

İSKİ ile İstanbul su kesintisi sorgulanabiliyor. Arıza ya da planlı şekilde sular kesilebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bugün de İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler belli olmuş durumda. Her zaman İSKİ arıza sorgulama ile yeni kesintiler belli oluyor. İşte İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran!

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

Başakşehir İkitelli OSB 20.47'de başlayan su kesintisi 10.00 civarında bitiyor

Başakşehir Şahintepe mah 08.06'da giden suların 12.00'da gelmesi bekleniyor.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı mahallesinde 03.15'te giden suların 12.00'de gelmesi bekleniyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran: İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ ile su arıza sorgula
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