İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran: İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ ile su arıza sorgula

İSKİ ile İstanbul su kesintisi sorgulanabiliyor. Arıza ya da planlı şekilde sular kesilebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bugün de İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler belli olmuş durumda. Her zaman İSKİ arıza sorgulama ile yeni kesintiler belli oluyor. İşte İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran!