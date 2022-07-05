İstanbul sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler | İSKİ arıza sorgulama ekranı!

Kavurucu sıcakların kendini gösterdiği bu günlerde mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar, planlı su kesintilerini sorguluyor. Bu noktada ''İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Böylece İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi, İSKİ arıza sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. İşte 5 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!