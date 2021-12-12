İstanbul suyunun yüzde 59’u Melen’den

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Eski Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Melen Barajı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ortaya attığı "Melen'den su gelmiyor" iddialara yanıt verdi. Eroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgi ve detaylara yer verdi:

*BÜYÜK MELEN PROJESİ...

Cumhuriyet tarihimizin en büyük içmesuyu projesi olan Melen Projesiyle İstanbul'a 20 Ekim 2007'den itibaren su akmaktadır.

3 yıldır şehre 1 metreküp su dahi getiremeyenler, suyun yüzde 59'unu Melenden aldıklarının farkındalar mı?

*Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür. Özellikle 30 yaşının altındaki vatandaşlarımız daha iyi bilmesi için; 1994 öncesi İstanbul'un içler acısı durumunu hatırlatmalı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız muazzam içmesuyu yatırımlarını anlatmakta fayda görüyorum.

*1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenler susuzluktan şehri Kerbelaya çevirmişti.

Musluklardan günlerce değil, aylarca su akmadığı için vatandaşlar semtler arası mekik dokuyordu. Kadınlar ellerinde bidon ve kovalarla su tankeri yolu gözlüyordu.

*Mahalle aralarında su satış istasyonları kurulmuş, vatandaşlar su kuyruklarında evlerine parayla su götürmek için saatlerce bekler olmuşlardı.

Şehirde su turizmi başlamıştı. İstanbulluların en büyük lüksü "15 günde bir suya razıyız ama hangi gün verileceğini bilelim" idi.

*Susuzluk sebebiyle kolera vakıaları artmış, salgın hastalıklar insan sağlığını tehdit eder hale gelmişti. Özellikle çocuklarda bitlenme hadiseleri sıklıkla görülmeye başlamıştı. İstanbul'da o dönemde yaşanan su sıkıntısı karikatürlere dahi mevzu bahis olmuştu.

*Suya hasret kalmış İstanbullular isyan bayrağını açmış, her gün İBB önünde protesto gösterileri yapıyordu.

Belediye şehri yönetemiyordu. İSKİ'nin eski müdürünün skandalları tarihe geçmişti. Bu yönetim İSKİ'ye 1,5 milyar Dolar borç bıraktı.

*Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu 1994 yılı, İstanbul ve İstanbullular için bir milat olmuştur.

5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak vazifelendirildim. 1 Ocak 1995'te su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık. 7 Dereden 7 Tepeye suyu ilettik.

*1995 yılında Istıranca Dereleri Projelerinin 1'inci kademesini teşkil eden; Düzdere, Kuzulu Dere ve Büyükdere Barajlarını, 1997 ile 2000 yılları arasında da 2'nci kademeyi teşkil eden; Elmalıdere, Sultanbahçedere, Kazandere ve Papuçdere Barajlarını hizmete aldık.

*1994 yılından 2019 yılına kadar 25 yılda İstanbul'a muazzam içmesuyu yatırımları yaptık. Su temini ile alakalı 600 adet tesis hizmete aldık. Dev isale hatları, ileri içmesuyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, içme suyu hazneleri ve su şebekelerini inşa ettik.

*1994 ile 2019 yılları arasında yaptığımız muazzam çalışmalar neticesinde su kaynaklarının kapasitesini arttırdık. 1994'te 590 milyon metrekül olan ancak yüzde 65 şebeke kayıplarıyla 206 milyon metreküp su verilirken, 2019'da 1 milyar 653 milyon metreküpe yükselttik. Takriben 8 katına çıkarttık.

*İsale hattı uzunluğu 227 km'den 2 bin 602 kilometreye, içmesuyu şebeke hattının uzunluğunu ise 19 bin 146 kilometreye çıkarttık. Bu büyüklükteki uzunluk ekvator uzunluğunun yarısına tekabül etmektedir.

Yeni içmesuyu şebeke hatları ile, şebekelerin içmesuyu kaybını yüzde 65'ten yüzde 25'e düşürdük.

*Dünyanın en ileri içmesuyu arıtma tesislerini İstanbul'a kazandırdık. Fatih Sultan Mehmet İçmesuyu Arıtma Tesisi, Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Halihazır kapasite günlük 4,4 milyon metreküptür.

*1994 öncesinde 6,5 milyon nüfuslu şehre yeterli içmesuyu sağlayamayan bir yönetimden devralmıştık İstanbul'u. Yaptığımız çalışmalarla, nüfusu 16 milyona ulaşan İstanbul'u, musluklarından kesintisiz su akan bir şehir haline getirdik.

*1994 öncesi yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için İstanbul'a köklü çözüm olacak Melen Projesini hayata geçirdik.

İstanbul'un içmesuyu ihtiyacını 2071 yılına kadar teminat altına alan Melen Projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük içmesuyu temin projesidir.

*İstanbul'un suyunu 2071'e kadar garanti altına alan Melen Projesi, toplam 4 safhadan müteşekkil olup nihai safhası tamamlandığında İstanbul'a yıllık takriben 1 milyar metreküp su temin edilecektir.

*Melen Projesi, 4 safhadan müteşekkil olup, merhale merhale tamamlanarak işletmeye alınmaktadır. Çünkü kaynakların israf edilmemesi için ve yapılan yatırımın hemen faydaya dönüşmesi için bu büyüklükteki projelerin kısım kısım devreye alınması temel mühendislik prensibidir.

*Projenin birinci kademesi, 2007 yılında vuku bulan kuraklık yüzünden öne çekilerek Ekim 2007'de devreye aldık.

Melen suyunu, şafak harekâtı ile acil olarak 20 Ekim 2007 tarihinde, saat 16:59'da İstanbul'a (Ömerli Barajına) ilettik.

*Projenin ikinci merhalesinde; Melen – Cumhuriyet Arıtma Tesisi arası dev isale hattını ve Cumhuriyet İleri İçmesuyu Arıtma Tesisini inşa ettik.

*Projenin üçüncü merhalesinde Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan dev Boğaz Geçiş Tünelini inşa ettik.

Üçüncü merhaleyi 12 Aralık 2012 tarihinde tamamlayarak Melen suyunu Asya yakası ve Boğaz Geçiş Tünelinden Kâğıthane Arıtma Tesisine ileterek Avrupa yakasına verdik.

*Melen Projesinin Dördüncü kademesi ise Melen Barajıdır. Baraja 2012'de başlanmış olup söz verdiğimiz üzere 2016 yılı sonunda gövde inşaatı tamamlanmıştır.

Baraj inşaatlarında mühendislik gereği inşaatın farklı oturmalarını kompanse etmek için dilatasyon aralıkları bırakılır.

*Bu bütün barajlarda yapılan teknik bir husustur. Baraj gövdesinde herhangi bir çatlak yoktur. Melen Barajında bırakılan bu dilatasyon açıklığı beklenenden biraz fazla olmuştur. Bu konuda ıslah çalışması yapacağımız dönemde Bakanlık vazifesinden ayrıldım.

*İstanbul'un içmesuyu Arz – Talep Grafiğine göre, Melen Projesinin son kademesinin 2025 yılında devreye girmesi öngörülmektedir.

Projenin son safhası da hizmete girdiğinde İstanbul'a yılda takriben 1 milyar metreküp içme suyu sağlanacaktır.

*Projenin ilk 3 merhalesi tamamlandığından, Melen'den 20 Ekim 2007 den itibaren İstanbul'a su iletilmektedir.

Şehrin bütün su ihtiyacının; 2017'de yüzde 33'ü, 2018'de yüzde 37'si, 2019'da yüzde 30'u, 2020'de yüzde 47'si, 2021'de yüzde 59'u Melen ve Yeşilçay'dan sağlanmaktadır.

*Dönemimizde yaptığımız 600 adet muazzam içmesuyu temin tesislerinin haricinde, son 3 yıldır şehre 1 metreküp dahi ilave su getirilmemiştir. Melen Sisteminden İstanbul'a güldür güldür su akmaktadır.

*Sadece İstanbul'da değil, ülke genelinde inşa ettiğimiz 271 içmesuyu temin tesisi ile bu salgın döneminde bütün şehirlerimize kesintisiz su veriyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine dahi Akdeniz'i aşarak su götürdük.

SU GİBİ AZİZ OLUNUZ…