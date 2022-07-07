Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:18 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:18

İstanbul trafik yoğunluğu - yol durumu (CANLI HARİTA) || Bayram trafiği şimdiden başladı! İstanbul trafik yoğunluğu yol durumu nasıl?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken 9 günlük bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu da arttı. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürürken öte yandan “İstanbul trafik yoğunluğu yol durumu nasıl?” sorusu vatandaşlar tarafından yola çıkmadan önce takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğin yoğunlaşmaya başladığı kaydedildi. İşte canlı İstanbul trafik yoğunluğu yol durumu ve detaylar...

İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası bayram öncesi yoğunluk kazanmaya başladı. 9 günlük tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş yola çıkmaya başladı. Bu noktada ise özellikle yola çıkmadan önce yol durumu haritasını incelemek üzere vatandaşlar "İstanbul trafik yoğunluğu nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu...

TATİL TRAFİĞİ ŞİMDİDEN BAŞLADI İHA'nın haberine göre; yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.