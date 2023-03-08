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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:33

İstanbul Tuzla'da korku dolu anlar! Seyir halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA
İstanbul Tuzla’da korku dolu anlar! Seyir halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı

Tuzla Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İstanbul Tuzla'da korku dolu anlar! Seyir halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı
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