İstanbul Uluslararası Yayıncılık haftası başlıyor

'İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNE BÜYÜK KATKI'

Toplantıda konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da İstanbul'un Türkiye'nin kültür ve turizminin başat şehri olması ve kültürel faaliyetlerin küresel ölçüde İstanbul merkezli olmasının şehrin marka değerine ve kültürel birikimine büyük katkı vereceğini ifade etti.

'SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş da konuşmasında, yayıncılık sektörü ile yakın temas ve dayanışma içerisinde olduklarını, bu tür etkinliklerin de hem sektörün büyümesi, gelişmesi ve ticari anlamda hak ettiği karşılığı alabilmesi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

'BÜYÜK TELİF ANLAŞMALARI TİCARETİNE ZEMİN OLUŞTURACAK'

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise kültür endüstrilerinin sinema ve yayıncılık başta olmak üzere ekonomik boyutuyla ilgilendiklerini ve uluslararası pazarda daha fazla pay alabilmek adına bu tür faaliyetleri desteklediklerini, bu projenin de büyük telif anlaşmalarına ticaretine zemin oluşturacağını belirtti.

'İSTANBUL TELİF MARKETİNE DÖNÜŞECEK'

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç de İstanbul'un bir telif marketi haline dönüşebilmesi için 7 yıldır "Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları – İstanbul Publishing Fellowship Programı" düzenlediklerini belirterek, "Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir köşesinden yayımcıları telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul'da buluşturan programa en çok katılım 52 başvuru ile Malezya'dan geldi. Malezya'yı sırasıyla 48 başvuru ile Brezilya, 38 başvuru ile Azerbaycan ve İngiltere, 26 başvuru ile İtalya, 23 başvuru ile Fransa, 18 başvuru ile Amerika ve İspanya, 16 başvuru ile Kanada takip etti. Her geçen yıl hedeflerini büyüten program böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla rekor başvuru sayısına ulaşmış oldu" dedi.

Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagülleoğlu da Fellowship programının yayıncılık hayatı açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Yayıncılar Meslek Birliği Federasyonu Başkanı Münir Üstün ise "Türkiye'nin büyümesi, sadece sanayi ile değil ancak yayıncılık, sinema gibi kültür endüstrileri bakımından da güçlü olması sayesinde gerçekleşebilir" diye konuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de konuşmasında yayıncılık hayatının kamu özel sektör işbirliğiyle gelişebileceğine ve uluslararası marketlerde İstanbul'un önümüzdeki yıllarda çok daha dikkat çekici seviyeye ulaşacağına dikkat çekti.