İstanbul Valiliği yağış uyarısında bulundu

Kurban bayramının birinci günü hava sıcaklığı normalin üzerinde seyrederken İstanbul Valiliği tarafından bayramın ikinci günü için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

YAĞIŞLA BİRLİKTE HAVA SICAKLIĞI 29 DERECEN 25 DERECEYE DÜŞÜCEK

İstanbul'da bayramın ikinci günü hava sıcaklığı yağışla birlikte 29 dereceden 25 dereceye kadar düşeceği bayramın üçüncü gününden sonra hafta sonuna kadar artarak 32 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.