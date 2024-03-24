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Giriş Tarihi: 24.3.2024 17:12 Son Güncelleme: 24.3.2024 17:14

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: O saatlere dikkat!

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yaptı. Saat vererek tedbir çağrısı yaptı.

AA
İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarısı: O saatlere dikkat!

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: O saatlere dikkat!
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