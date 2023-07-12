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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:44 Son Güncelleme: 12.7.2023 09:52

İstanbul Valisi Gül şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde buluştu

İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle şehit yakınları onuruna bir akşam yemeği düzenlendi. 11 Temmuz’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ve 15 Temmuz şehidi yakınları katıldı.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İstanbul Valisi Gül şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit yakınları onuruna yemek programı düzenlendi. Programda şehitlerin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirilirken, Vali Gül şehit yakınlarıyla bizzat ilgilendi.

Etkinliğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gül, "Bugünümüzü şehitlerimize borçluyuz. Türkiye Yüzyılı'nı onların o gece gözlerini kırpmadan yaptıkları fedakârlıklar sayesinde inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Gül şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde buluştu
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