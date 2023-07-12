İstanbul Valisi Gül şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit yakınları onuruna yemek programı düzenlendi. Programda şehitlerin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirilirken, Vali Gül şehit yakınlarıyla bizzat ilgilendi.

Etkinliğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gül, "Bugünümüzü şehitlerimize borçluyuz. Türkiye Yüzyılı'nı onların o gece gözlerini kırpmadan yaptıkları fedakârlıklar sayesinde inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.