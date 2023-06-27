İstanbul Valisi Gül şehitlikleri ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül Kurban bayramının arafe gününde şehitlikleri ziyarette bulundu. Vali Gül ilk olarak Edirnekapı şehitlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua edip yakınlarına başsağlığı diledi. Vali Gül Edirnekapı şehitliği ziyaretinin hemen sonrasında 15 Temmuz Şehitlik mezarlığında da ziyarette bulundu. FETÖ Terör örgütünün hain darbe girişimi sonucu şehit edilen kahramanlar mezarı başında dualarla anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Mezarlığında düzenlenen anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Davut Gül, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua ederek şehit yakınları ile yakından ilgilenip başsağlığı diledi. Vali Gül 15 Temmuzda demokrasi mücadelesi verirken şehit olanlara rağmet dilediğini vatanın bölünmemesi için canlarını feda edenleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Çiçekler ve Türk bayraklarıyla süslenen 15 Temmuz Şehitler Mezarlığında kabri bulunan kahramanların yakınları, mezarlıkları temizledi ve çiçekleri suladı. Bazı şehit yakınlarının göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.