İstanbul Valisi Yerlikaya’dan, depremzede çocuklara ve yaralılara ziyaret

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ve çocukları ziyaret ettiğini belirterek, "Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 3 bin 544 hastamızdan, 2 bin 394'ü taburcu edildi. Hastalarımıza acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, ziyaret ettiği çocuklara hediyeler dağıttı.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 12, 2023
Deprem bölgelerinden #İstanbul'a sevk edilen 3.544 hastamızdan;
✅ 2.394'ü taburcu oldu.
Hastalarımıza acil şifa diliyorum.#deprem pic.twitter.com/sAQnzQE64q