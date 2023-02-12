İstanbul Valisi Yerlikaya’dan, depremzede çocuklara ve yaralılara ziyaret

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ve çocukları ziyaret ettiğini belirterek, "Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 3 bin 544 hastamızdan, 2 bin 394'ü taburcu edildi. Hastalarımıza acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, ziyaret ettiği çocuklara hediyeler dağıttı.