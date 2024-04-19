İstanbul valisinden çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Cumartesi günü beklenen şiddetli yağışlar için vatandaşları uyardı. İstanbul valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Meteorolojiye göre İstanbul'da gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak metrekareye 30 ile 70 kilogram yağışın düşeceği bekleniyor.