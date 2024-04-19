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Giriş Tarihi: 19.4.2024 21:51 Son Güncelleme: 19.4.2024 22:01

İstanbul valisinden çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul’da Cumartesi günü çok şiddetli yağışların olacağını vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul valisinden çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Cumartesi günü beklenen şiddetli yağışlar için vatandaşları uyardı. İstanbul valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Meteorolojiye göre İstanbul'da gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak metrekareye 30 ile 70 kilogram yağışın düşeceği bekleniyor.

Ani sel su baskını ve yıldırım gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu geceden itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağnak yağışa ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

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İstanbul valisinden çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
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