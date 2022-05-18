İstanbul yağmura teslim oldu

İstanbul'da günlerdir devam eden sıcak hava, dün yerini fırtınalı ve yağışlı havaya bıraktı. Öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak megakentte hayatı olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik adım adım ilerledi. D-100 kara yolu Ankara istikametine doğru Zeytinburnu'ndan başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti. TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşırken, Beyoğlu, Karaköy sahil kesimindeki yoğunluk Sarıyer'e kadar uzandı Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Göztepe ve Kartal mevkileri arasında her iki istikamette de bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Şiddetli rüzgar ve yağıştan dolayı yayaların bazı noktalarda yürümekte güçlük çektiği görüldü. Sultangazi'de Taş Ocakları mevkiinde öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini gösteren hortum paniğe neden oldu.