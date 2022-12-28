İstanbul yeni yıla huzur ve güven içinde girecek

İstanbul Valiliği, yılbaşının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri açıkladı. Valilik, 8 maddelik güvenlik önlemlerini şöyle sıraladı: 1) Konaklama tesisleri, eğlence mekânları, restoran, kafe vb. yerlerde etkin denetimler gerçekleştirilecektir. 2) Eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacaktır. 3) Vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekânlarda tedbirler artırılacaktır. 4) Sağlık kurumlarında eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. 5) Yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak, teyakkuz halinde bulunulacaktır. 6) Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir. 7) Trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları kontrollerini etkin şekilde gerçekleştirecektir. 8) Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı önlemler alınacaktır. Acil Başvuru Telefonları: 112 Acil Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 185 Su Arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza.