İstanbul’a ilk giren Şükrü Naili Paşa kabri başında anıldı

İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Kurtuluş Savaşı kahramanı Şükrü Naili Gökberk, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, biyografisi okunan Gökberk'in mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.