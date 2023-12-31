İstanbul’da 1 Ocak’ta büyük yürüyüş: Şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü’nde buluşuyoruz!

"ZALİME KARŞI MÜCADELE, İSLAMİ VE İNSANİ BİR GÖREVDİR"

Beşinci, her zaman adaletten, insan haklarından bahseden Batılı devletlerin, söz konusu Müslümanlar olunca çifte standartlarını konuşturup İsrail'i görmezden geldiğini kaydetti.

Tüm dünyada çocuk hakları, kadın hakları, basın ve insan hakları konuşulurken 21. yüzyılda Gazze'deki insanların yaşam haklarını konuştuklarına dikkati çeken Beşinci, şöyle devam etti:

"Zalimlerin insanlık dışı bu politikası dünyada karşılık bulmamış, aksine tüm halklar 'insan olmanın gereği olarak' vicdanlarının sesi ile hareket etmiş, tüm dünya adeta Gazze olmuştur. İşte bugün ülkemizin sivil toplum kuruluşları olarak, aslında sadece birer insan olarak bizlerin mücadelesi, dünyanın bütün ırklarını tek ırk, tek kalp, tek insan haline dönüştüren İslamiyet, insaniyet, hakkaniyet mücadelesidir. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyete karşı duranların mücadelesidir. Alemin gözbebeği insanın onurunu, izzetini, şerefini yaşatmak için adanmış yüreklerin mücadelesidir. Mücadelemiz elbette bütün bir insaniyet adına değil bütün bir insaniyet içindir. Biliyoruz ki zalime karşı mücadele, İslami ve insani bir görevdir."

"Filistin bizim öz meselemizdir" diyen Beşinci, "Bu bilinçle 1 Ocak 2024 sabahı saat 08.30'da Milli İrade Platformu olarak tüm annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı Galata Köprüsü'nde Filistin'in sesi olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camisi'nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü'ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek, "Ve inanıyoruz. Milletimiz haykıracak, gök kubbede hoş bir sada yayılacak. Milletimiz toplanacak, hakikati tüm dünya görecek. Milletimiz yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek. 100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde 'Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü'ne bekliyoruz." diye konuştu.