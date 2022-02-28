Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 7 ilçeye su verilmeyecek
Giriş Tarihi: 28.2.2022 10:38 Son Güncelleme: 28.2.2022 10:44

İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 7 ilçeye su verilmeyecek

DHA
İstanbul’da 18 saatlik su kesintisi! 7 ilçeye su verilmeyecek

Son dakika haberi... İstanbul'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklama şu şekilde: "Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:
Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.
Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.
Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.
2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:
Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.
Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.
Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.
Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya’ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu
Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna'ya savaş uçağı desteği
Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar: 'AB tarihinde bir ilk' diyerek duyurdular
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Şarkışla’yı ayağa kaldıran cinayet
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Rusya, Ukrayna'ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı oğlu Emek Dümen’den şok suçlama! ‘Babamızın mezarı açılsın otopsi yapılsın’
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 7 ilçeye su verilmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA