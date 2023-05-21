İstanbul’da 2 gence kurşun yağdıran genç yakalandı

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Perşembe günü meydana gelen olayda, Mert P. (25) ile Samet Y. (25) sokak üzerindeki bir kafeteryaya gelmişti. İki genç burada vakit geçirdiği esnada sigara içmek için kapıya çıkmıştı. O esnada yürüyerek kapının önüne gelen bir şahıs, iki gence ateş etmeye başlamıştı. Kurşun yağdıran saldırgan koşarak kaçarken, Mert P. karnından ve bacağından, Samet Y. ise iki bacağından da yaralanmıştı.Saldırı anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti.Yaralılardan Mert P.'nin 17'si "kasten yaralama" olmak üzere toplamda 34 adet suç kaydı olduğu, Samet Y.'nin ise "kasten yaralama" ve "işyerinden hırsızlık" suçlarından toplamda 8 adet kaydı olduğu öğrenilmişti.Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaralıların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın ve azmettiricinin kimliğini kısa sürede tespit etmişti. Devam eden çalışmalarda tetikçi olduğu belirlenen ve emniyette "kasten yaralama", "motosiklet hırsızlığı" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman T. (22) polis tarafından yakalandı.Emniyette ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Abdurrahman T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, azmettirici olduğu bilgisine ulaşılan ve emniyette "uyuşturucu madde kullanmak", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Beyazıt P.'yi (22) ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.