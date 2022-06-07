Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 21 adrese operasyon! Kadınların videolarını çekip yayınlayan 7 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:32 Son Güncelleme: 7.6.2022 15:22

İstanbul'da 21 adrese operasyon! Kadınların videolarını çekip yayınlayan 7 kişi tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da 21 adrese operasyon! Kadınların videolarını çekip yayınlayan 7 kişi tutuklandı

İstanbul Polisi; son altı ayda kadınların videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 24 kişiden 7’si tutuklandı, diğer 17 kişi ise sınır dışı edildi.

İstanbul Polisi; 2022 yılında kadınların videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edilen 19'u Pakistan, 5'i ise diğer uyruklardan olmak üzere toplamda 24 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 21 adrese gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheliler hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Cinsel Taciz, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hayasızca Hareketler, Türkiye Cumhuriyeti Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kayıt Altına Alınması ve Hukuka Aykırı Yayınlanması suçlarından yasal işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 24 kişiden 7'sinin tutuklanarak cezaevine yerleştirildiği, diğer 17 kişinin ise sınır dışı edildiği ifade edildi.

İstanbul'da 21 adrese operasyon! Kadınların videolarını çekip yayınlayan 7 kişi tutuklandı | Video

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İstanbul'da 21 adrese operasyon! Kadınların videolarını çekip yayınlayan 7 kişi tutuklandı
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