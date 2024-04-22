İstanbul’da 23 Nisan çoşkusu yaşanacak

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'da düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi kutlama programı açıklandı. 23 Nisan coşkusunun yaşanacağı İstanbul'daki resmi kutlama programı Taksim'deki Cumhuriyet Anıtında düzenlenecek törenle başlayacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre resmi program şu şekilde açıklandı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın İstanbul'daki resmi kutlama programı saat 10:00'da Taksim Cumhuriyet Anıtında Vali yardımcısının katılımı ile çelenk sunma, saat 11:00'da Şişli Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımı ile düzenlenecek. Saat 13:30'da İstanbul Valiliği kabul salonunda öğrencilerin makamı ziyareti ile devam edecek. Burada yıl içinde düzenlenen Şiir, Resim, Kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler vali Davut Gül tarafından ödüllendirilecek.

Valilik programı ile birlikte bir çok okulda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam edecek.