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Giriş Tarihi: 18.10.2022

İstanbul’da 3 günde 2’nci rezidans yangını

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da 3 günde 2’nci rezidans yangını
İstanbul Kadıköy'de iki gün önce meydana gelen 24 katlı rezidans yangınının ardından dün de Esenyurt'ta 20 katlı bir rezidansın 16'ncı katında alevler yükseldi. Saat 13.30 sıralarında elektrik panosunda başlayan yangında siyah dumanlar dairelere yayıldı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Art arda gelen rezidans yangınları çok katlı lüks binaların yangına karşı dayanıklılığını da tartışmaya açarken, uzmanlar elektrikli cihazların bakımlarının aksatılmaması uyarısında bulundu.

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İstanbul’da 3 günde 2’nci rezidans yangını
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