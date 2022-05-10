Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 30 adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Giriş Tarihi: 10.5.2022 08:47

İstanbul'da 30 adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

AA
İstanbul’da 30 adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da arasında yer aldığı birçok ilçede 30 adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde bulundu, bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı.

30 ADRESE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da arasında yer aldığı birçok ilçede 30 adrese operasyon yapıldı.

BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Havadan desteklenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü
Survivor gibi parti! Elenen gidiyor
Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!
3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...
Son dakika | Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da 30 adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA