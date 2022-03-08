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Giriş Tarihi: 8.3.2022 07:33

İstanbul’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik,Kartal, Tuzla, Maltepe ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik başta olmak üzere Kartal, Maltepe, Tuzla ve Eyüpsulta'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sokak satıcılarına yönelik operasyona özel harekat timleri de destek verdi.



20 GÖZALTI
Şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın yapan narkotik ekipleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında ve şüphelilere ait adreslerin önlerinde güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Operasyon kapsamında Pendik'e bağlı Harmantepe Mahallesi'nde de bir sitedeki daireye baskın yapıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adrese giren narkotik polisi adreste arama yaptı. Arama sonrasında bir kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi

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İstanbul’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı
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