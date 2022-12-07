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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:16

İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul’un 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 90 kilo 275 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına Esenler, Çatalca, Tuzla, Büyükçekmece ve Fatih İlçeleri'nde peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Dört adreste ve bir tırda yapılan aramalarda 84 kilo 75 gram Marihuana maddesi, dört kilo 350 gram Metamfetamin maddesi, bir kilo 850 gram Kokain maddesi ve 291 bin 312 adet yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu
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