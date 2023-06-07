İstanbul’da 9 yılda 335 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Sahil Güvenlik İl Emniyet Kıyı ekipleri ve dalgıçlarıyla Yeşilköy Sahili'nden açılarak deniz dibinde ağ temizliği yaptı. Amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağlar ve aletler, dalgıçların deniz tabanında belirlediği noktalardan tekneyle toplandı. Çıkarılan ağların geri dönüşüm için kullanılacağı belirtilirken, Yeşilköy balıkçı barınağında denizden çıkarılan hayalet ağlarla ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

"9 YILDA 335 BİN METREKARE AĞI DENİZDEN ÇIKARDIK"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Projemiz denizlerdeki terk edilmiş ağların temizlenmesi projesidir. Bunu 2014 yılında hayata geçirdik. Bu kapsamda her yıl artarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 5 milyon metrekare alanı taradık ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardık. Hatta 10 bin metrekare, 12 bin metrekare ağ çıkardığımız bölgeler var. Bu ağlar aşağıda avlanmaya devam ediyor ve deniz biyoçeşitliliğini, sucul biyoçeşitliliğini de çok olumsuz etkiliyor. Hem kirliliğe sebep oluyor. Hem de aşağıda avlanmaya devam ediyor. Balık giriyor, veya deniz canlısı giriyor, çıkamıyor orada ölüyor. Birçok ağın üzerinde ölmüş deniz canlılarıyla karşılaşıyoruz. Bu ağları temizlemek suretiyle daha yaşanabilir bir deniz hedefliyoruz. Bu nedenle artarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nasıl belirliyoruz bunları? Balıkçılarımızla anket yapıyoruz, o bölgede dalan insanlarla sivil toplum kuruluşlarından, kooperatiflerden gelen ihbarları değerlendirip bir havuzda toplayıp nerede operasyon yapacağımıza karar verip dalgıçlar marifetiyle de bu işlemi yapıyoruz" dedi.

"BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ahmet Yavuz Karaca, "Geçen yıldan itibaren de ağlarımızın tamamını markaladık. Dediğim gibi bunu engellemek için bu çalışmayı başlattık. Düştüğünde eğer bize haber vermemişse balıkçı idari para cezası uygulanacak kişinin kendisine. Kimin olduğu belli olacak. Kime ait olduğu o hava aracının belli olacak. Bunun dışında kaçak avcılıkla ilgili mücadelemize son hız devam ediyor. Kaçak ve ruhsatsız olarak avlanan av araçlarına tekneden tutun bütün av araçlarının artık mülkiyeti kamuya geçiriliyor.Bir daha tekrar herhangi bir şekilde avcılıkta kullanılmaması sağlanıyor. Avlanan deniz ürünleri de eğer sağlıklıysa ve canlıysa denize iade ediliyor değilse de sivil toplum kuruluşlarına Darülaceze'dir, Kızılay'dır, Çocuk Esirgeme Kurumudur buralara sevk ediliyor. Yapay resiflerimizi de çeşitli noktalara bırakmak suretiyle denizdeki biyoçeşitliliği artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"ÇIKAN AĞLAR GERİ DÖNÜŞÜME GİDECEK"

Karaca, "Çıkan ağlar geri dönüşüme gidecek. Nasıl kullanacağız? Bir kısmını, dayanıklı tüketim malları dediğimiz beyaz eşya sektöründe kullanılıyoruz. Bir kısmı da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol çerçevesinde olgunlaşma enstitülerimize göndereceğiz ve süs eşyasına dönüşecek. Bir denemesini yaptık, çok güzel süs eşyaları çıktı ortaya. İnşallah o alanda kullanacağız. Hiçbir şekilde geri dönüşümde onları atmıyoruz. Yine tekrar geri dönüştürüp toplum hizmetine sunuyoruz" dedi.