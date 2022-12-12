İstanbul’da acı olay: 2 yaşındaki Reşit penceredeki kuşun peşinden gitti ve...

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe'de meydana geldi. 6 yaşındaki ablası H.N.Y. ile birlikte odasında oynayan 2 yaşındaki Reşit Sena Yılmaz, pencerenin dışına konan yabani kuşu yakalamak isterken masaya çıktı ve uçan kuşun arkasından giderek 5. kattan aşağı düşüp ağır yaralandı.
ABLASI: ANNE REŞİT GİTTİ DİYEREK HABER VERDİ
Metrelerce yükseklikten aşağıya düşerek ağır şekilde yaralanan çocuğu gören ablası, annesine "Reşit gitti" diyerek haber verdi. Çığlık çığlığa kalan anne ve kızı, aşağıya inerek komşularından yardım istedi. Yaralı çocuk, komşularından birinin damadı tarafından araçla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak burada çocuğa, ambulansla getirilmediği için müdahale edilmediği iddia edildi. Çocuğu buradan alan ailesi ardından araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. İlk hastanede müdahalesinin yapılmadığı iddia edilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı ancak dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Olayla ilgili konuşan acılı baba Serdar Yılmaz, "Olay saat 14.00 sıralarında oldu. Eşim evde temizlik yaparken çocuk, cama konan bir kuşu takip ederken masanın üzerine çıkıyor. O esnada cam da açıkmış, kuşa elini atarken masanın üzerinden düşüyor. Sonrasında ufak kızım annesine sesleniyor, 'Anne, Reşit gitti.' diyor. Eşim camdan aşağı bakıyor, çocuğumu yerde uzanmış halde görüyor. Koşarak aşağı iniyor, oğlumu kucağına alıp evimizin alt tarafında 300-400 metre mesafede özel bir hastaneye götürüyor. O hastane 'Biz bakamayız, devlet hastanesine götürün' diyor. Oradan geçen komşumuz eşimi arabasına alıp devlet hastanesine götürüyor.
Devlet hastanesine gittiğimizde çocuğumun cansız bedeni kollarımdaydı, sedyeye kendim bıraktım. Orada bekledik, yoğun bakım falan derken saat 11 civarı çocuğumun ölüm haberini aldım. Ailelerin küçük çocuklara bu konuda daha dikkatli olması lazım. Biz belki yeterince dikkatli olamadık ama onların dikkatli olmasını istiyorum. Kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum. Hiçbir annenin, babanın evlat acısı yaşamasını istemiyorum. Gerçekten tarif edilmeyecek bir acı. Hastaneyle ilgili savcılığa da şikayette bulunduk, Sağlık Bakanlığına da ilettik. Hastaneden sonuna kadar şikayetçi olacağız. İlk müdahale yapılsaydı şu an belki de bu durumda değildik" dedi.
Evlerinin 5. katından kuşun peşinden giderken düşüp hayatını kaybeden 2 yaşındaki Reşit Sena Yılmaz Ayazağa Mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.