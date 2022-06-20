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Giriş Tarihi: 20.6.2022 20:44 Son Güncelleme: 20.6.2022 20:45

İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu

İstanbul’da Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde lokal sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradılar.

İstanbul'da bu gece yarısı itibariyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması ile ilgili uyarılar yapılırken saat 19.20 sıralarında Merter, Bakırköy, Bahçelievler ve birçok noktada sağanak yağış etkili oldu. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken vatandaş aniden bastıran sağnak yağışa hazırlıksız yakalandı.

Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.

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İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu
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