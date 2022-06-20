İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu

İstanbul'da bu gece yarısı itibariyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması ile ilgili uyarılar yapılırken saat 19.20 sıralarında Merter, Bakırköy, Bahçelievler ve birçok noktada sağanak yağış etkili oldu. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken vatandaş aniden bastıran sağnak yağışa hazırlıksız yakalandı.

Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.