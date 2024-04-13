İstanbul’da alevli gece... Bir gecekondu ile iki otomobil alev alev yandı

Gecenin ilk yangını akşam saatlerinde saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi, 1968 Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun büyük kısmına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.



KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Gecenin ikinci yangını ise Kadıköy Bağdat Caddesi'nde saat 00.01meydana geldi. Park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan otomobile de sıçradı. Alev alev yanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.