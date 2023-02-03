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Giriş Tarihi: 3.2.2023 19:16

İstanbul'da ambulansı sıkıştıran magandanın taşıt kullanması yasaklandı

İstanbul Bakırköy'de içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırıp ardından da ambulanstaki sağlık çalışanlarına hakaretler yağdıran şüpheli sürücü F.T hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol kararı verildi. Şoförün her türlü taşıtı kullanmasının yasaklanmasına da hükmedildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
İstanbul’da ambulansı sıkıştıran magandanın taşıt kullanması yasaklandı

Bakırköy'de dün gece saatlerinde bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanstaki sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Ambulansa arkadan yaklaşan araç sürücüsü F.T. önce ambulansı sıkıştırdı, bununla da yetinmeyip ambulansın içindeki sağlıkçılara el hareketi yaparak küfretti.

AMBULANSI SIKIŞTIRAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli sürücüyü yapılan araştırmalar sonucu yakaladı. Şüpheli adam, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından gözaltına alındı.

TAŞIT KULLANMASI YASAKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıkta verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ambulansa korku dolu anlar yaşatan şüpheli hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol kararı verildi. Şoförün her türlü taşıtı kullanmasının yasaklanmasına da hükmedildi.

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İstanbul'da ambulansı sıkıştıran magandanın taşıt kullanması yasaklandı
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