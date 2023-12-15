İstanbul’da araç çalıp Kocaeli’de hırsızlık yaptılar: 2 milyon TL!

DÜŞÜRDÜKLERİ ÇANTAYI GERİ DÖNÜP ALMIŞLAR

Polisin bulduğu güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evden yaya olarak kaçtıkları sırada, çaldıkları çantayı düşürdükleri görülüyor.Kısa süre sonra otomobille geri dönen şüpheliler, düşürdükleri çantayı yerden alarak kaçıyor. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları sitenin bariyerini kırarak dışarı çıktıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ahmet K.(42) ile Oktay D.'yi (41) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi...