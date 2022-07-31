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Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:27 Son Güncelleme: 31.7.2022 12:11

İstanbul’da aranan 48 suçlu yakalandı

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, önceki gün operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çeşitli uçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da aranan 48 suçlu yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü 29 Temmuz 2022 günü gece saatlerinde 25 ekip, 50 personel ile İstanbul genelinde önceden belirlenen 75 adreste yapılan operasyonlar sonucunda 48 hükümlü yakalandı. Polis operasyonlarda aralarında, 13 yıl 3 ay kesilmiş cezası olan İbrahim D., 12 yıl 2 ay yağma suçundan kesilmiş cezası olan Eyüp A, 10 yıl 8 ay hırsızlık suçundan kesilmiş cezası olan Hasan E. ve 10 yıl yağma suçundan kesilmiş cezası olan Muzaffer A.'nın da aralarında bulunduğu 48 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalanan 48 hükümlü bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

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İstanbul’da aranan 48 suçlu yakalandı
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