Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltı
Giriş Tarihi: 18.3.2024 12:51

İstanbul’da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında para aklayan bahis çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Yasadışı bahis suçunu işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında "Best10" isimli internet sitesi incelemeye alındı. Sitenin M.Ö isimli şahıs tarafından kurulan 12 kişilik ofis ekibi, 14 kişilik saha ekibi ve 3 kişiden oluşan mali işlerden sorumlu olup paranın izini kaybettiren ekipleri olduğu tespit edildi.

33 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, bahis çetesine yönelik İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete içerisinde faaliyet gösteren 28 şüpheli ve suça ortak olan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA