İstanbul’da bankadan para dolu çuvalı çaldılar sınırda yakalandılar

İstanbul Şişli'deki özel bir banka şubesinde dün yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarıncada saniye saniye görüntülendi. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde bulunan bankaya saat 14.30 sıralarında gelen iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti. Yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunan çuvalı alan şüpheli, kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Bankadan çıkan hırsızlar, geldikleri otomobille uzaklaştı. Hırsızlık bir personelin çuvalı bulamamasıyla fark edildi. Kameraları görüntülerinden hırsızların eşkalini ve otomobilin plakasını belirleyen polis, il dışına çıktıklarını tespit etti. Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan'a geçmeye çalışan Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40), burada gözaltına alındı. Hırsızların üzerinde 23 bin 120 euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ve 557 Kolombiya Pesosu ele geçirildi.