Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da bankadan para dolu çuvalı çaldılar sınırda yakalandılar
Giriş Tarihi: 28.10.2022

İstanbul’da bankadan para dolu çuvalı çaldılar sınırda yakalandılar

Kolombiyalı 2 hırsız, çaldıkları yaklaşık 2.5 milyon lira ile Gürcistan’a geçmek isterken Sarp Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da bankadan para dolu çuvalı çaldılar sınırda yakalandılar
İstanbul Şişli'deki özel bir banka şubesinde dün yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarıncada saniye saniye görüntülendi. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde bulunan bankaya saat 14.30 sıralarında gelen iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti. Yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunan çuvalı alan şüpheli, kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Bankadan çıkan hırsızlar, geldikleri otomobille uzaklaştı. Hırsızlık bir personelin çuvalı bulamamasıyla fark edildi. Kameraları görüntülerinden hırsızların eşkalini ve otomobilin plakasını belirleyen polis, il dışına çıktıklarını tespit etti. Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan'a geçmeye çalışan Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40), burada gözaltına alındı. Hırsızların üzerinde 23 bin 120 euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ve 557 Kolombiya Pesosu ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak!
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
Son dakika: Putin Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek verdi
Son dakika haberi...TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması: Erdoğan güçlü bir lider
Çanakkale'de korkunç infaz: 3 çocuk annesi İpek Kürşat ensesinden vuruldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da bankadan para dolu çuvalı çaldılar sınırda yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA