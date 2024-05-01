İstanbul’da bazı noktalardaki 1 Mayıs kısıtlamaları kaldırıldı

İstanbul'da sosyal medya hesaplarından Taksim'e 1 Mayıs kutlamaları için yapılan çağrı sonrasında 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri nedeniyle bir dizi önlem alınmış, bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Taksim çevresindeki tüm bağlantı yolları kapatılıp geniş güvenlik önlemi alınmıştı. Taksim'deki çelenk bırakma törenlerinin sona ermesi ve Saraçhanedeki olayların dinmesi sonrasında İstanbul Valiliği tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı.

Beyoğlu ilçesi Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Darülaceze Caddesi, Bahariye Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan sokaklar ile Galata Köprüsü'nün ise akşam saatlerine kadar çift yönlü olarak kapalı tutulacağı kaydedildi.