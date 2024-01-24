Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da bin eserin ihyası için 5 belediye ile protokol imzalandı
Giriş Tarihi: 24.1.2024 12:52 Son Güncelleme: 24.1.2024 12:59

İstanbul’da bin eserin ihyası için 5 belediye ile protokol imzalandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Yadigar Projesiyle aralarında tarihi çeşmeler, cami hazireleri, türbeler, korunması gereken sokak ve çarşılardan oluşan 1000 eseri ihya edeceklerini belirtti. 5 ilçe belediye başkanı ile 225 eserin restorasyonu için imzalanan protokolle İstanbul’daki tarihi eserlerin kurtarılacağı kaydedildi. Vali Davut Gül, bugüne kadar 344 eserin ihya edildiğini kayıp olan 180 eserin aslına uygun olarak restore edileceğini kaydetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da bin eserin ihyası için 5 belediye ile protokol imzalandı

İstanbul Valiliği'nde Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Oltaylı'nında katıldığı düzenlenen tanıtım programında konuşan Vali Gül, ecdatlarından gelen eserleri gelecek nesillere bırakmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi. İlçe belediyeleriyle birlikte güçlerini birleştirerek, daha hızlı hareket edip daha fazla eseri ihya etmek istediklerini ifade eden Gül, projenin isim babasının Üsküdar Belediyesi olduğunu dile getirdi.

Gül, 2014 yılında kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) 136 çeşme, 208 de toplam 344 eser restore edildiğini ve çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Üsküdar'ın isim babası olan Ecdattan yadigar ismini verdiğimiz projemizde bin eserin ihya edilmesi için 5 ilçemizle protokol imzaladık. Zaten bin tane eserimizin 400'ü sur içinde yer alıyor. Tarihi değerleri korumak için Belediyelerin tahsil ettiği emlak ve diğer gelirleri ile olağanüstü bütçeleri var" dedi.

İLBER OLTAYLI, "TARİHİ ESERLER İHYA EDİLEREK İSTANBUL NEFES ALMALI"

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Oltaylı, "İstanbul'da kayıtlı eserlerin ıslahı çok önemli bir gelişme. İstanbul'da bir çok tarihi eser medrese, mescit ve hamamlar yok edildi. Yıkılıp yok edilen eserlerin tespiti zor oluyor. Her gelen yönetim kendi zevkine göre tarihi yok etmiş. İstanbul'un tarihi tahrip edilmiş Şehrin siluet kurtarılmalıdır. Zaten aşırı nüfus nedeniyle kaynaklarda yetersiz gelmektedir. O yüzden İstanbul'daki nüfusun azaltılması gerekir. Topkapı sarayı içi ve çevresinin Milli Saraylar kapsamı altına alınması iyi oldu. Kültür Bakanlığının bu eserleri ihya etmesi yeterli değil. İstanbul'da Arkeoloji kurulunun kurulması lazım. Osmanlı tarihinden gelen İstanbul kurtarılmazsa 700 yıl çöpe gider. İstanbul'da acilen yeşil sahaların arttırılması gerekir. Zaten Arkeolojik alanlarda yeşil saha için müsait. Eserler ihya edilirse, İstanbul rahatlar ve nefes alır" dedi.

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İstanbul’da bin eserin ihyası için 5 belediye ile protokol imzalandı
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